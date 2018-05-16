Администрацию Чебаркуля обязали сделать ремонт дорог в военном городке

На Южном Урале суд обязал власти Чебаркуля поставить на учет улично-дорожную сеть военного городка "Чебаркуль-1" - как оказалось, инфраструктура до этого никому не принадлежала и была бесхозной: деньги в ремонт вкладывать не хотел никто, ни администрация города, ни военные.

В прокуратуру обратились жители военного города с просьбой разобраться - надзорное ведомство провело проверку, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Люди жаловались, что дороги в военном городке очень плохого качества, а ремонтировать их никто не спешит.

"Не согласившись с принятым решением об удовлетворении исковых требований прокурора, ответчиком - администрацией Чебаркуля и представителем третьего лица – ФГУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Министерства обороны Российской Федерации поданы апелляционные жалобы. Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда решение Чебаркульского городского суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - отметили в ведомстве.