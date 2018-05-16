Россия увеличила вложения в госдолг США, пока депутаты грозили это запретить

Россия вновь наращивает вложения в госдолг страны, с которой ведет санкционную войну.

В марте текущего года Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на Минфин США.

По инвестициям в госдолг США РФ занимает 16-е место среди государств, на первом месте - Китай.

Напомним, 15 мая депутаты Госдумы РФ поддержали законы о контрсанкциях против США и уголовном наказании за исполнение санкций чужого государства на территории нашей страны. При этом фракция "Справедливой России" заявила о внесении законопроекта о запрете хранения госрезервов в ценных бумагах США.