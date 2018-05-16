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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
16.05.2018 08:54 Мск (10:54 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Россия увеличила вложения в госдолг США, пока депутаты грозили это запретить
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резерв резервный фонд золотовалютный запас (2013) | Фото:

Россия вновь наращивает вложения в госдолг страны, с которой ведет санкционную войну.
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В марте текущего года Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на Минфин США.

По инвестициям в госдолг США РФ занимает 16-е место среди государств, на первом месте - Китай.

Напомним, 15 мая депутаты Госдумы РФ поддержали законы о контрсанкциях против США и уголовном наказании за исполнение санкций чужого государства на территории нашей страны. При этом фракция "Справедливой России" заявила о внесении законопроекта о запрете хранения госрезервов в ценных бумагах США.

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16.05.2018 08:54 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 07:26 Мск
Россия сократила вложения в госдолг США

Ранее 16.03.2018 07:51 Мск
Россия в январе сократила вложения в бонды США на $5 млрд

Ранее 16.11.2017 08:00 Мск
Россия сократила вложения в гособлигации США








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Россия увеличила вложения в госдолг США, пока депутаты грозили это запретить
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