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Новости
16.05.2018 08:08 Мск (10:08 Екб)
происшествия | В России
Глава РСПП просит Чайку освободить братьев Магомедовых из СИЗО
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Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: Владислав Шатило / РБК

Председатель РСПП Александр Шохин попросил генпрокурора Юрия Чайку и и. о. главы МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям Магомедовым, арестованным в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
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По данным издания, письмо генпрокурору было направлено 7 мая. В нем глава РСПП просит проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против братьев Магомедовых по обвинению в организации преступного сообщества. В частности, Шохин отмечает, что размытые формулировки ст. 210 (организация преступного сообщества) позволяют любую коммерческую организацию рассматривать как преступное сообщество и тем самым дополнительно обвинять ее руководителей помимо экономических преступлений в особо тяжких. По мнению главы РСПП, создается прецедент, который может использоваться "для искусственного утяжеления обвинения".

шохин александр николаевич президент российского союза промышленников и предпринимателей рспп(2013)|Фото: Накануне.ru

Александр Шохин

Использование ст. 210 для ареста предпринимателей усугубляет положение бизнес-сообщества и противоречит поручениям президента, считает Шохин. Кроме того, подобное преследование повышает недоверие бизнеса к государству и неопределенность для инвесторов, что негативно скажется в период санкционного давления на российские компании, отмечается в письме. Также Шохин высказывает сомнения, что группа "Сумма" создавалась для совершения преступлений, что, по его мнению, подтверждается госнаградами и различными благодарственными письмами.

Аналогичное обращение, по информации издания, было отправлено и. о. главы МВД Владимиру Колокольцеву.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. На прошлой неделе братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем трем статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Другие новости по темам: братья магомедовы, сумма, александр шохин
16.05.2018 08:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:08 Екб


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Глава РСПП просит Чайку освободить братьев Магомедовых из СИЗО
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