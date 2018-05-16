10-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в уральском городе: он в больнице в тяжелом состоянии

Во вторник вечером в Каменске-Уральском тяжелые травмы получил 10-летний ребенок. В обстоятельствах трагедии уже разбирается Следственный комитет.

"Проводится доследственная проверка по факту получения травм 10-летним мальчиком, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии от одного из домов по улице Каменской в Каменске-Уральском. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. Будут проведены все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу случившемуся объективной правовой оценки", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области.

Как заверили в ведомстве, по итогам проверки будет обязательно принято процессуальное решение. По данным городских СМИ, ребенок выпал из окна многоэтажки.