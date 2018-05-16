Челябинский областной суд запретил размещать челябинские отходы на полигоне ТБО в Полетаево

Челябинский областной суд удовлетворил иск пяти жительниц Полетаево, признав противоречащей федеральному законодательству территориальную схему обращения с отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Суд признал недействующей со дня вступления в законную силу решения суда территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденную приказом регионального минэкологии.

Речь идет о таблице 2.1.3.1 "Основные группы твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с учетом ТКО промпредприятий" раздела 2 в части, касающейся источников образования ТКО - муниципальных образований Сосновский муниципальный район и Челябинский городской округ; пункте 3 таблицы 2.2.3 "Объекты системы обращения с ТКО в Челябинской области на перспективу" раздела 7 в части, касающейся полигона ТКО поселка Полетаево по Челябинскому кластеру; таблице 2.1.7 "Среднее значение ТКО (на 1 человека) по группам дифференциации" раздела 2, версии нормативного правового акта, размещенной на официальном сайте Министерства экологии Челябинской области.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный Суд РФ в течение одного месяца.

Напомним, городскую свалку Челябинска планируют закрыть к 1 июля 2018 года. Весь мусор будет отправляться на полигон в Полетаево. Для челябинского кластера это временное решение, пока не построят новый полигон. По предварительным оценкам, на это уйдет 1,5 года.

Противники полигона в Полетаево в марте планировали провести пикет, но получили отказ мэрии. На пикете планировалось раздавать информационные листовки об опасности данного полигона, а также провести сбор подписей за запрет его строительства.