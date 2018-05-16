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Новости
16.05.2018 07:52 Мск (09:52 Екб)
экономика | Центральный ФО
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
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Квартирник банка Открытие (2018) | Фото: finparty.ru

Санируемый за счет Фонда консолидации банковского сектора банк "ФК Открытие" несмотря на все проблемы не отказывается от шикарных корпоративов. Траты на выступления российских звезд эстрады привлекли внимание Общероссийского народного фронта. Общественники просят вмешаться Центробанк, передает корреспондент Накануне.RU.

ОНФ обратились к регулятору после того, как в СМИ попала информация о вечеринке-квартирнике" "ФК Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что на ней выступит группа "Чайф". Отметим, что подобные квартирник "Открытие" проводит в дни ПМЭФ с 2014 г.

Координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта заявил, что траты подобного рода создают негативный имидж для механизма санации с использованием госсредств. К началу 2018 г. объем проблемных активов санируемого банка превышал 420 млрд руб., а чистый убыток Финансовой корпорации "Открытие"» за 2017 г. составил 426,75 млрд руб., напомнил он.

квартирник банка Открытие, ДДТ(2018)|Фото: finparty.ru

В 2017 г. на квартирнике "Открытия" выступила группа ДДТ. Фото: finparty.ru

"Какие бы ни были хорошие результаты первого квартала, это заслуга не только и не столько банка, но государства, которое вмешалось в ситуацию и реанимировало банк. Поэтому мы ожидаем более ответственного поведения, соблюдения негласного кодекса этики, который, к примеру, уже выработался у госкомпаний при организации закупок на корпоративные мероприятия", – приводит пресс-служба ОНФ слова Гетты.

Он добавил, что ОНФ направит запрос в Центробанк России с просьбой прокомментировать ситуацию и, возможно, провести разъяснительную работу с банками, которые проходят процедуру санации. "Сначала нужно выбраться из финансовой ямы, а потом уже праздновать. Этот подход должен применяться везде", – заключил Гетта.

Как сообщало Накануне.RU, Банк России в декабре 2017 г. стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие".

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16.05.2018 07:52 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:52 Екб


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