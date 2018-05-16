Пока Курган будет сидеть без воды, коммунальщики привлекут к работам рекордное количество людей

"Водный союз" во время остановки Арбинских очистных сооружений выведет на объекты 128 своих специалистов и 36 единиц техники.

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Основные ремонтные работы пройдут на четырех точках: улице Галкинской, проспекте Конституции, на бульваре Солнечном и в районе самих очистных сооружений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Будет произведена замена задвижек - это позволит начать производство работ, финансируемых за счет субсидии в 2018 году, без дополнительного отключения водоснабжения в городе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кургане 18 и 19 мая не будет холодной и горячей воды. Отключение запланировано с 0.00 18 мая до 24.00 19 мая - это распространяется на Курган, Юргамыш, Кетово, Увал, Черемухово, Тополя. Отключение не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.