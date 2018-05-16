В дома жителей Кировского района Перми вернулась вода

Вода вернулась в дома жителей Закамска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Новогор-Прикамье" для восстановления целостности сети водоснабжения заменен участок водопровода протяженностью два метра.

Аварийная бригада "Новогора" приступила к ремонту водопровода после согласования земляных работ с городскими службами. ВО время раскопки на трубе диаметров 300 мм была обнаружена продольная трещина длиной два метра. Участок водопровода заменили.

Вода в жилые дома по ул. Липатова была подана 15 мая, в 17.20. Все потребители обеспечены водой.

Напомним, 15 мая в 5.00 в диспетчерскую "Новогор-Прикамье" поступило сообщение об утечке в Кировском районе возле дома 24 по ул. Липатова. Через несколько часов после сообщения об утечке под землю провалился автомобиль "Жигули". Из-за размыва грунта посреди улицы образовалась яма и машина провалилась в нее. В происшествии никто не пострадал - водителю удалось вовремя покинуть транспорт, который позже вытащили оперативные службы.