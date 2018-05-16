В Екатеринбурге с 16 мая из-за ремонта дорог закрывают проспект Ленина

С 16 мая в Екатеринбурге закрываются на ремонт две дорожные магистрали: проспект Ленина - на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта и улица Маневровая - на отрезке от улицы Автомагистральной до улицы Технической, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Ремонт продлится с 16 по 18 мая. Специалисты будут вести работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части проспекта Ленина.

В центре Екатеринбурга специалисты ООО ГУДСР (Городское управление дорожно-строительных работ) в период с 00.00 16 мая и до 06.00 18 мая будут вести работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части проспекта Ленина.

Сотрудники городского управления дорожно-строительных работ планируют перекрывать движение транспорта поэтапно. На время проведения работ на одной из полос проезжей части общественный и автотранспорт будет перемещаться в двустороннем режиме по свободной полосе проспекта. Далее - рокировка и транспорт сможет использовать для движения отремонтированную часть дороги.

Ограничения движения в центре города трамваев не коснутся.

Асфальтовое покрытие 16 мая начнут менять в микрорайоне Сортировка, на отрезке от улицы Автомагистральной до улицы Технической. Здесь работы продлятся до 24 мая. Автомобилистам, которые обычно пользуются для проезда улицей Маневровой, придется на время проведения ремонтных работ пользоваться путями объезда.