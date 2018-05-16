Якутское село Октемцы уходит под воду после прорыва двух дамб

Вторую дамбу прорвало сегодня утром в селе Октемцы Хангаласского района Якутии, эвакуировано около ста человек.

Первую дамбу прорвало три дня назад. Накануне было подтоплено более 60 подворий, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района. В пункте временного размещения находится 65 человек, в том числе 23 ребенка. Сейчас ведется точный подсчет подтопленных территорий.

По данным пресс-службы Хангаласского района на 8 утра по местному времени, уровень воды в районе села Октемцы составляет 533 см при критической отметке 480 см. 15 мая в Хангаласском районе объявили режим ЧС.

Четыре улицы населенного пункта подтоплены, размывает муниципальную дорогу, сообщает ИА YakutiaMedia.

Напомним, накануне режим ЧС был объявлен в Якутске. Кроме того, 14 мая в трех районах Якутии из-за паводка также был введен режим чрезвычайной ситуации. Затопленными оказались села Амга, Чапчылган, Абага, Мяндигэ Амгинского района, села Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района и село Мырыла Чурапчинского района. Материальный ущерб от паводка составил 5 млн рублей.