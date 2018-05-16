СКР: в Югре глава комбината общественного питания получила взятку в 186 тысяч за продвижение интересов компании

В Радужном (ХМАО) главу "Комбината общественного питания" подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Подозреваемая получила от генерального директора одной из компаний 186 тыс. руб., полагают следователи: в ответ она должна была продвигать интересы предприятия при заключении договоров на поставку еды в муниципальные организации города.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается.