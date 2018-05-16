Мордашов попросил у Правительства 7,5 млрд рублей

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов вновь попросил Правительство о помощи. Он хочет получить 7,5 млрд руб. на импортозамещение - создание российской газовой турбины.

"Силовые машины" оценили проект по локализации газовых турбин в 15 млрд руб., а половину денег компания обещает привлечь сама. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Как сообщало Накануне.RU, Мордашов, занимающий вторую строчку списка богатейших людей России по версии Forbes, уже просил помощи у государства из-за санкций. У корпорации "Силовые машины", попавшей под санкции США, начались проблемы с ликвидностью. Бизнесмен просил о льготном финансировании проектов компании через Российский экспортный центр — до 85% от суммы проекта. Также он считает, что ЦБ мог бы рекомендовать банкам предоставлять льготные кредиты компаниям, попавшим под ограничительные меры. В кабмине заверили, что помогут Мордашову уже в этом году.

Отметим, что в новых корректировках бюджета на 2018 г., представленных Минфином, 51,5 млрд руб. сняты с раздела пенсионного обеспечения.