Мордашов попросил у Правительства 7,5 млрд рублей

в этот день
16.05.18
08:36
В Екб.10:36
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
"Сбербанк" и "Аэрофлот" не накажут по новому закону о санкциях
В Перми автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Главное
На заправках взлетели цены на бензин и дизтопливо

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 667

Мордашов попросил у Правительства 7,5 млрд рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Алексей Мордашов, Дмитрий Медведев (2018) | Фото: government.ru

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов вновь попросил Правительство о помощи. Он хочет получить 7,5 млрд руб. на импортозамещение - создание российской газовой турбины.
Читайте также:

"Силовые машины" оценили проект по локализации газовых турбин в 15 млрд руб., а половину денег компания обещает привлечь сама. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Как сообщало Накануне.RU, Мордашов, занимающий вторую строчку списка богатейших людей России по версии Forbes, уже просил помощи у государства из-за санкций. У корпорации "Силовые машины", попавшей под санкции США, начались проблемы с ликвидностью. Бизнесмен просил о льготном финансировании проектов компании через Российский экспортный центр — до 85% от суммы проекта. Также он считает, что ЦБ мог бы рекомендовать банкам предоставлять льготные кредиты компаниям, попавшим под ограничительные меры. В кабмине заверили, что помогут Мордашову уже в этом году.

Отметим, что в новых корректировках бюджета на 2018 г., представленных Минфином, 51,5 млрд руб. сняты с раздела пенсионного обеспечения.

Владимир Путин, Алексей Мордашов(2015)|Фото: kremlin.ru

Другие новости по темам: Алексей Мордашов, газовая турбина, силовые машины
16.05.2018 07:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:36 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.05.2018 15:21 Мск
Мантуров рассказал, что "Силовым машинам" олигарха Мордашова государство поможет уже в этом году

Ранее 03.05.2018 20:32 Мск
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства








Добавить комментарий:

Мордашов попросил у Правительства 7,5 млрд рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+