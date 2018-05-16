Транспортные следователи разбираются в причинах вынужденной посадки самолета в Кольцово

Транспортные следователи начали проверку по факту вынужденной посадки самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, в ночь на 16 мая там совершил вынужденную посадку Airbus A320, выполнявший рейс "Екатеринбург – Самарканд". На борту находилось 47 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, само воздушное судно повреждений не получило.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву. Причиной стали датчики противопожарной сигнализации, сработавшие из-за того, что один из пассажиров решил покурить на борту.