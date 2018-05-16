"Северный поток - 2" получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Главгосэкпертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для российского участка газопровода "Северный поток ‑ 2". Заключение является необходимым условием для получения разрешений на строительство газопровода в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2.

Необходимые разрешения и согласования по проекту в России будут получены в соответствии с действующим законодательством до начала строительства, запланированного на 2018 г., отмечается в сообщении

Напомним, в Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Накануне Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода в Германии для трубоукладки в заливе Грайфсвальд. Разрешительные процессы в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании – идут по графику. Получение необходимых разрешений ожидается в ближайшие месяцы.