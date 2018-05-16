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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


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15.05.2018
политика ;
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Новости
16.05.2018 07:28 Мск (09:28 Екб)
экономика | В России
"Северный поток - 2" получил положительное заключение Главгосэкспертизы
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Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Главгосэкпертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для российского участка газопровода "Северный поток ‑ 2". Заключение является необходимым условием для получения разрешений на строительство газопровода в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2.

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Напомним, в Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Накануне Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода в Германии для трубоукладки в заливе Грайфсвальд. Разрешительные процессы в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании – идут по графику. Получение необходимых разрешений ожидается в ближайшие месяцы.

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16.05.2018 07:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:28 Екб


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"Северный поток - 2" получил положительное заключение Главгосэкспертизы
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