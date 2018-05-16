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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
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от издателя  |  комментариев: 15


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Новости
16.05.2018 07:19 Мск (09:19 Екб)
экономика | В России
"Единороссы" выдвинут Кудрина на пост председателя Счетной палаты РФ
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Алексей Кудрин (2018) | Фото: theins.ru

Фракция "Единой России" в Госдуме решила выдвинуть кандидатуру Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты РФ. Об этом по итогам общего собрания депутатов заявил руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

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В общем собрании депутатов, прошедшем накануне, принимал участие сам Кудрин. По словам Неверова, ему задали много вопросов в ходе заседания.

"Как и вчера на президиуме фракции, состоялся открытый диалог, Алексей Леонидович ответил на все вопросы, которые задали депутаты Госдумы", – отметил Неверов, обратив внимание на то, что вопросы касались сельского хозяйства, региональной политики и контроля за бюджетными средствами.

Алексей Кудрин, Неверов, Володин, Исаев(2018)|Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Неверов назвал Кудрина "профессионалом", который "достаточно хорошо знает формирование бюджета" и вопросы контроля.

"Поэтому решение фракция такое приняла. Когда будут соблюдены определенные формальности, фракция "Единой России" будет выдвигать на рассмотрение советом Госдумы кандидатуры Алексей Кудрина", – пояснил Неверов.

Кудрин поблагодарил фракцию и пообещал обеспечить необходимым анализом, экспертизой Государственную думу, также как и Совет Федерации. И я надеюсь, что те заключения, которые делаются на законопроекты, на бюджет, будут объективными и качественными. Это поможет и парламенту, и населению, и избирателям лучше разбираться в бюджетной политике и влиять на нее", – подчеркнул он.

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16.05.2018 07:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:19 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 18:23 Мск
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Ранее 14.05.2018 12:49 Мск
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Ранее 11.05.2018 18:23 Мск
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"Единороссы" выдвинут Кудрина на пост председателя Счетной палаты РФ
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