Политологи считают, что перемены в правительстве РФ носят декоративный характер

15 мая Владимир Путин своим указом утвердил представленную Дмитрием Медведевым новую структуру правительства.

Наиболее значимым изменением стало разделение Минобрнауки на два ведомства: Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения.

Михаил Виноградов, политолог

"Правительство в его нынешней слабой субъектности в целом удовлетворяет политическое руководство. Оно не собирает особых ожиданий и не слишком активно в привлечении негатива. Там, где негатив несколько зашкаливает, - например, в спорте или науке - идет ротация, призванная выглядеть как извлечение уроков из конфликтных ситуаций. Так, на спорт поставили Ольгу Голодец с пониманием, что больших прорывов в спорте не будет, но она не будет притягивать к себе избыточный негатив просто собственными талантами".

Аббас Галлямов, политолог

"Чем чаще Путин использует слова "обновление" и "рывок" в своей риторике, тем более консервативным он становится в реальных делах. Новых лиц в правительстве пока не появилось, структура тоже сохранена прежней - те перемены, что произошли, носят в основном декоративный характер. Очевидно, что новый срок Путина пройдет под лозунгом "Минимум перемен, да здравствует стабильность!" Такой настрой будет все меньше соответствовать ожиданиям общества, которое все больше хочет каких-то изменений".

Михаил Гельфанд, замдиректора Института проблем передачи информации РАН, один из основателей сообщества "Диссернет"

"Разделение Министерства образования на первый взгляд выглядит разумным: сочетание управления фундаментальной наукой и детскими садами в одном ведомстве выглядело странно. Отчасти это выглядит как задуманная еще прежним министром образования Дмитрием Ливановым реформа РАН, в которой не было Федерального агентства научных организаций (ФАНО, в новой структуре правительства упраздняется - прим. ред.), а распорядительные функции передавались министерству. Другое дело, что в нашей стране подобные преобразования нередко призваны не улучшить управление, а достичь каких-то иных целей. Недаром во времена хрущевских административных преобразований шутили, что Министерство путей сообщения разделят на "министерство туда" и "министерства сюда". В нашей системе госуправления важнее не само разделение, а персоналии, которые возглавят эти министерства".

Павел Кудюкин, эксперт по госуправлению

"В принципе, разделение науки и высшего образования с общим образованием логично, учитывая стремление нынешних управленцев сблизить фундаментальную науку с вузами, но этот вопрос представляется второстепенным. Вопросами образования и науки в последние 30 лет занимались разные ведомства и в разных конфигурациях. Важнее, какую политику в области науки и образования будут проводить новые министры, какими окажутся их полномочия. Неясны и функции Министерства просвещения, поскольку вопросы общего и профессионального образования переданы в ведение регионов".

Виктор Болотов, академик Российской академии образования, бывший первый замминистра образования

"Сама идея [разделения Минобрнауки] представляется разумной, такая структура управления наукой действовала в начале 1990-х гг., когда работали Министерство просвещения и Госкомитет по высшему образованию, это было нормальное разделение обязанностей. Кроме того, правильно разрешена проблема передачи Рособрнадзора в ведение правительства, что исключит конфликт интересов. Теперь эффективность деятельности министерств во многом зависит от первых лиц".

Аскольд Иванчик, заместитель председател Совета по науке при министерстве образования и науки

"О разделении министерства давно говорили. В целом это неплохо, и особенно хорошо, что вузы остались в министерстве, ответственном за науку. Однако это еще один нежелательный шаг в сторону того, что наукой будут управлять не ученые, а чиновники. Если при ФАНО у Академии наук еще сохранились некоторые рычаги влияния на управление институтами, то теперь их будет меньше: все будет определять министерство – и принцип «двух ключей» вряд ли будет действовать. Важно будет, кто станет министром науки и высшего образования. Если это будет ученый, связанный с Академией и институтами, – хорошо, если чиновник – положение ухудшится", пишет газета "Ведомости".