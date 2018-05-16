На Южном Урале продолжают ликвидировать крупный лесной пожар

В Пластовском районе Челябинской области вторые сутки продолжается ликвидация крупного лесного пожара, представляющего угрозу для пяти населённых пунктов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Ситуация постепенно стабилизируется, удаётся сдерживать площадь пожара, — отмечается в сообщении. — В данный момент применяются все необходимые меры к его скорейшей локализации".

В частности, проведена передислокация сил и средств.

В ликвидации пожара задействованы лучшие силы Специализированной пожарно-спасательной части, Уральского учебного спасательного центра (пос. Новогорный), Уральского поисково-спасательного отряда (г. Екатеринбург), областной противопожарной службы, южноуральских лесничеств, Троицкого, Челябинского и Миасского пожарно-спасательных гарнизонов. Более трех десятков сбросов воды успешно осуществил экипаж вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Активно применяется беспилотная летательная авиация.Также задействована дополнительная тяжёлая инженерная техника от Западно-Санарского участкового лесничества и администрации Пластовского района.

Движение по автодорогам в зоне сильного задымления ограничено.