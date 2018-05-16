Площадь пожара в хозяйственном здании на улице Бабушкина в Екатеринбурге превысила 700 кв. метров

Пожарные продолжают тушить пожар на улице Бабушкина в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", горит здание площадью 750 кв. м. На складе хранился битум и другие стройматериалы. Одна из стен здания обрушилась.

По предварительной информации пожар возник в помещениях второго этажа. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на кровлю здания.

Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. В тушении пожара задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава. Ликвидация огня на кровле здания осуществляется с пожарных автолестниц.

Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара продолжается.

Как сообщалось ранее, огонь вспыхнул в административно-хозяйственном здании.