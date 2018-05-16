Захарова призвала Вашингтон повлиять на Киев из-за ситуации с "РИА Новости"

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Госдеп США потребовать освобождения задержанных журналистов агентства "РИА Новости Украина".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера сотрудники СБУ ворвались в офисы "РИА Новости" и RT в Киеве и заблокировали их работу. По словам сотрудников агентства, обыски шли сразу в двух офисах РИА, в одном из них были заблокированы 15 человек. Редактор порталаагентства Кирилл Вышинский был задержан утром у подъезда собственного дома в Киеве.

Вашингтон назвал "крайне серьёзными" действия СБУ. Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт отметила, что "задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона", в том числе "международного законодательства о правах человека". Она также добавила, что "Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой".

Комментируя заявление американской стороны, Захарова пообещала аналогично отреагировать в случае, если подобное произойдёт в российских СМИ, получающих американское финансирование.

"Дай Бог, чтобы это была только моя фантазия. Но если так произойдёт, я обещаю, что отвечу с той же невозмутимостью Госдепа: а у нас всё по закону — ведь дело очень серьёзное", — написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Затем она призвала американскую сторону выдвинуть ультиматум Киеву.

"Не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", — заключила Захарова.