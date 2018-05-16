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Захарова призвала Вашингтон повлиять на Киев из-за ситуации с "РИА Новости"
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(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Госдеп США потребовать освобождения задержанных журналистов агентства "РИА Новости Украина".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера сотрудники СБУ ворвались в офисы "РИА Новости" и RT в Киеве и заблокировали их работу. По словам сотрудников агентства, обыски шли сразу в двух офисах РИА, в одном из них были заблокированы 15 человек. Редактор порталаагентства Кирилл Вышинский был задержан утром у подъезда собственного дома в Киеве.

Вашингтон назвал "крайне серьёзными" действия СБУ. Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт отметила, что "задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона", в том числе "международного законодательства о правах человека". Она также добавила, что "Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой".

Комментируя заявление американской стороны, Захарова пообещала аналогично отреагировать в случае, если подобное произойдёт в российских СМИ, получающих американское финансирование.

"Дай Бог, чтобы это была только моя фантазия. Но если так произойдёт, я обещаю, что отвечу с той же невозмутимостью Госдепа: а у нас всё по закону — ведь дело очень серьёзное", — написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Затем она призвала американскую сторону выдвинуть ультиматум Киеву.

"Не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", — заключила Захарова.

Другие новости по темам: Мария Захарова, МИД РФ, РИА Новости, Украина, обыски, задержание, Госдеп США
16.05.2018 05:18 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
07:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.05.2018 00:23 Мск
В Госдепе прокомментировали обыски в РИА "Новости Украина"

Ранее 15.05.2018 15:55 Мск
Киев обвинил РИА "Новости Украина" в госизмене








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Захарова призвала Вашингтон повлиять на Киев из-за ситуации с "РИА Новости"
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