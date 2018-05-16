В Тамбове расследуют дело по факту падения бетона на школьницу

В Тамбове, по результатам доследственной проверки, организованной после публикаций в СМИ о получении травмы 17-летней девушкой в результате падения на нее фрагмента бетона, заведено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, дело расследуется по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности".

Как считает следствие, 9 апреля текущего года по дороге в школу во дворе дома № 114 по улице Мичуринской на девушку упали фрагменты бетона в результате разрушения конструкций верхней части здания. В результате школьница получила закрытую черепно-мозговую травму. Как выяснилось, последний раз профилактический осмотр кровли дома проводился в октябре 2017 года работниками управляющей компании и фирмы, которая оказывала ей услуги по содержанию дома и его текущего ремонта.

Уже тогда было выявлено неудовлетворительное состояние парапетных панелей кровли здания, однако мер к выставлению ограждения дома по периметру сигнальной лентой и вывешиванию объявлений о возможном падении фрагментов бетона с кровли предпринято не было.