Адвокат сообщил о приостановке сноса здания "Зимней вишни"

Следователи приостановили снос здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", сообщил адвокат Дмитрий Малинин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, решение о демонтаже было принято сразу после трагических событий 25 марта. Вчера начались работы по сносу.

Как сообщил РБК Малинин, представляющий интересы пострадавших и арендаторов, 15 мая тяжёлая техника неправомерно начала разбирать одно из шести прилегающих к ТЦ зданий, не затронутое пожаром, где располагаются автомойка и сауна.



"Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет, — подчеркнул юрист. — Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок".

По словам Малинина, снос прекратился до того, как на место прибыл наряд полиции вместе с арендатором и помощником адвоката.