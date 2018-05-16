В Италии российских туристов заставили есть отдельно от других постояльцев гостиницы

Российский журналист Наталья Ромашина сообщила, как ее и других туристов из России заставили есть за отдельным столом.

Инцидент произошел в отеле Sacramora в итальянском Римини. Как пишет женщина на своей странице в Facebook, во время завтрака она взяла колбасу с другого стола, из-за чего администратор "пришла в ужас, заорала, что еда для русских только там, в том углу, а тут едят нормальные люди".

"В углу для русских лежал хлеб, масло, джем и снова хлеб. Тетя хотела отобрать у нас кусок колбасы, но мы быстро успели его покусать. Она начала ругать нас по-итальянски, полагаю, очень плохими словами. В гневе она металась из одного конца зала в другой, кричала и хлопала дверьми", — написала Ромашина.

Позднее журналист сообщила, что гостей, вероятно, делят не по национальному признаку, а по способу брони: на тех, кто самостоятельно покупал номер, и на тех, кто снял его в рамках турпакета. Такими и оказались туристы из России, сообщает Lenta.ru.