В Вашингтоне прокомментировали возможную отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американские власти продолжают подготовку к исторической встрече президента США и лидера Северной Кореи, которая должна состояться в Сингапуре 12 июня.

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, США "продолжают исходить из того, что Ким Чен Ын говорил прежде". "Ким Чен Ын прежде заявлял, что понимает необходимость и цель, которую преследуют США и Южная Корея совместными военными учениями". Науэрт отметила, что Вашингтон не получал какого-либо уведомления от Пхеньяна на эту тему, а потому продолжает готовиться к предстоящей встрече лидеров двух государств, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом может быть отменена из-за проводимых Вашингтоном и Сеулом военных учений. Из-за этого Пхеньян уже объявил об отмене переговоров на высшем уровне с Сеулом, которые были намечены на 16 мая.