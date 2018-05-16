В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" для автомобилей

Министерство внутренних дел России предлагает отменить обязанность для водителей устанавливать опознавательный знак "Шипы" сзади автомобиля, имеющих шипованную резину.

Как сообщается на портале проектов нормативных актов, данный знак потерял актуальность, так как динамические характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов. Среди них - конструкция машины, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации транспорта.

По словам авторов документа, установка знака "Шипы" не поможет другим водителям однозначно судить о том, как будет двигаться автомобиль, "особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий".

Кроме того, в министерстве считают, что знак "Шипы" на заднем стекле небезопасен, так как часто ограничивает обзор с места водителя.