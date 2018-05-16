В Госдепе раскритиковали открытие Крымского моста

В американском Госдепартаменте прокомментировали открытие движения по Крымскому мосту.

Как сообщила представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, США "осуждают строительство и частичное открытие моста между РФ и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины". При этом в Госдепе назвали Крым частью Украины, а строительство моста - "напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право".

Как считают в Госдепе, мост "препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, — единственный путь попадания в территориальные воды Украины в Азовском море".

Науэрт напомнила, что антироссийские санкции, связанные с присоединением Крыма, сохранятся до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины.

Между тем, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич сообщил, что строительство РФ Крымского моста без разрешения Киева является нарушением суверенитета Украины, сообщает РБК.