В Воронежской области зафиксировано нашествие комаров

Жители Павловского района Воронежской области пожаловались на нашествие комаров.

Местные жители выкладывают в соцсети фото и видео, на которых видно, как в воздухе летают полчища насекомых. Ученые объясняют это погодными условиями: весна была снежной, половодье — обильным. В результате после разлива местных рек на значительной площади образовались временные водоемы, а температура воздуха для созревания личинок была благоприятной.

Между тем, провести санитарную обработку в полном объеме в области не удалось, так как на затопленные территории невозможно было попасть. Специалисты советуют использовать индивидуальные средства защиты для себя и животных.

Как говорят местные жители, в последний раз такое явление наблюдалось в 2013 году, сообщает Lenta.ru.