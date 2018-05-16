"Похищение" ребенка с одной из детских площадок Сургута оказалось вирусным роликом

Следователи попросили Федеральную антимонопольную службу проверить соблюдение законодательства о рекламе.

Как сообщает телеграм-канал СКР, речь идет об одной из компаний Сургута, которая распространила в интернете рекламу камер наблюдения. Вирусный ролик вызвал большой общественный резонанс.

Напомним, в Сургуте по опубликованной в СМИ видеозаписи проводилась проверка. На видео видно, которое появилось в апреле, видно, как неизвестный мужчина насильно увозит с детской площадки на прилегающей к дому 37/2 по улице 30 лет Победы, пытающуюся оказать ему сопротивление девочку.

При этом заявлений в правоохранительные органы о пропаже ребенка не поступало.