КНДР может отменить встречу Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений

Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом может быть отменена из-за проводимых Вашингтоном и Сеулом военных учений, сообщает агентство "Ренхап".

Негативную реакцию со стороны Северной Кореи вызвали проводимые с 11 мая на Корейском полуострове учения "Max Thunder". В текущем году в них должны принять участие около 100 боевых самолетов, в том числе восемь истребителей пятого поколения F-22 и стратегические бомбардировщики B-52.

Правительственное Центральное телеграфное агентство КНДР назвало маневры "репетицией вторжения на Север". Из-за учений Пхеньян уже объявил об отмене переговоров на высшем уровне с Сеулом, которые были намечены на 16 мая. В рамках встречи планировались переговоры членов правительств двух стран, сообщает РБК.

12 июня в Сингапуре должна состояться встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа - первые в истории прямые переговоры глав КНДР и США.