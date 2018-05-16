В Госдепе прокомментировали обыски в РИА "Новости Украина"

Вашингтон считает крайне серьезными действиями задержание руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА "Новости".

Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее совам, "задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьезно. Мы надеемся, что власти относятся к таким действиям серьезно. Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой", — отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Как подчеркнула Науэрт, в США понимают обеспокоенность Украины, однако считают происходящее "очень серьезными действиями, которые должны соответствовать закону", сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Информации о том, что происходит внутри, нет. По словам охранника, в редакции нет видеокамер, а дверь в редакцию закрыта. По словам сотрудников агентства, обыски идут сразу в двух офисах РИА "Новости Украина", в одном из них заблокированы 15 человек.