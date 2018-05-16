Руководство ТРЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, где избили инвалида, назвало инцидент потрясением

в этот день
15.05.18
23:26
В Екб.01:26
"Сбербанк" и "Аэрофлот" не накажут по новому закону о санкциях
В Перми автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Главное
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 656

Руководство ТРЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, где избили инвалида, назвало инцидент потрясением
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ТРЦ, Алатырь, Екатеринбург, драка, инвалид, охранник (2018) | Фото:youtube.com

В Екатеринбурге в ситуацию с избиением инвалида в ТРЦ "Алатырь" серьезно вмешалась администрация торгового центра.
Читайте также:

Руководство ТРЦ подтверждает, что на их территории 13 мая произошла конфликтная ситуация, которая началась у магазина "MediaMarkt", сообщили Накануне.RU в администрации центра.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный напал на 19-летнего юношу при выходе из магазина - в данном конфликте пострадал Роман Л., молодой человек страдает ДЦП.

Как ранее сообщало Накануне.RU, расследованием инцидента занялась полиция Екатеринбурга.

"Руководство ТРЦ со своей стороны также ведет внутреннюю проверку и готово к всевозможному содействию правоохранительным органам в работе по выявлению личности второго участника конфликта. Видео с камер наблюдения, установленных в галерее ТЦ недалеко от входа в магазин "MediaMarkt" уже передано полиции", - отметили в администрации ТРЦ.

Также имеется видео, записанное c камер внешнего наблюдения ТЦ "Алатырь", фиксирующее момент расставания двух участников конфликта.

Сейчас руководство ТРЦ связалось с матерью пострадавшего Романа и готово содействовать ей в расследовании и предоставлении необходимой помощи пострадавшему юноше.

"Для руководства и сотрудников ТРЦ данный инцидент является потрясением", - добавили в организации.

Другие новости по темам: охранник, Алатырь, Екатеринбург, инвалид, избиение, полиция
15.05.2018 22:13 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
00:13 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.05.2018 11:31 Мск
Полиция выяснит, действительно ли охранник ТЦ в Екатеринбурге избил инвалида








Добавить комментарий:

Руководство ТРЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, где избили инвалида, назвало инцидент потрясением
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+