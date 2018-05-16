В Екатеринбурге в ситуацию с избиением инвалида в ТРЦ "Алатырь" серьезно вмешалась администрация торгового центра.
Руководство ТРЦ подтверждает, что на их территории 13 мая произошла конфликтная ситуация, которая началась у магазина "MediaMarkt", сообщили Накануне.RU в администрации центра.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный напал на 19-летнего юношу при выходе из магазина - в данном конфликте пострадал Роман Л., молодой человек страдает ДЦП.
Как ранее сообщало Накануне.RU, расследованием инцидента занялась полиция Екатеринбурга.
"Руководство ТРЦ со своей стороны также ведет внутреннюю проверку и готово к всевозможному содействию правоохранительным органам в работе по выявлению личности второго участника конфликта. Видео с камер наблюдения, установленных в галерее ТЦ недалеко от входа в магазин "MediaMarkt" уже передано полиции", - отметили в администрации ТРЦ.
Также имеется видео, записанное c камер внешнего наблюдения ТЦ "Алатырь", фиксирующее момент расставания двух участников конфликта.
Сейчас руководство ТРЦ связалось с матерью пострадавшего Романа и готово содействовать ей в расследовании и предоставлении необходимой помощи пострадавшему юноше.
"Для руководства и сотрудников ТРЦ данный инцидент является потрясением", - добавили в организации.
00:13 Екб
Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.05.2018 11:31 Мск
Полиция выяснит, действительно ли охранник ТЦ в Екатеринбурге избил инвалида
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Руководство ТРЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, где избили инвалида, назвало инцидент потрясением