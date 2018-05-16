Руководство ТРЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, где избили инвалида, назвало инцидент потрясением

В Екатеринбурге в ситуацию с избиением инвалида в ТРЦ "Алатырь" серьезно вмешалась администрация торгового центра.

Руководство ТРЦ подтверждает, что на их территории 13 мая произошла конфликтная ситуация, которая началась у магазина "MediaMarkt", сообщили Накануне.RU в администрации центра.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный напал на 19-летнего юношу при выходе из магазина - в данном конфликте пострадал Роман Л., молодой человек страдает ДЦП.

Как ранее сообщало Накануне.RU, расследованием инцидента занялась полиция Екатеринбурга.

"Руководство ТРЦ со своей стороны также ведет внутреннюю проверку и готово к всевозможному содействию правоохранительным органам в работе по выявлению личности второго участника конфликта. Видео с камер наблюдения, установленных в галерее ТЦ недалеко от входа в магазин "MediaMarkt" уже передано полиции", - отметили в администрации ТРЦ.