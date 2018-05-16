Волкер: ДНР и ЛНР на Украине не место

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, который накануне прибыл в Донбасс, заявил, что не посетит Донецк и Луганск до тех пор, пока они не вернутся под власть Киева. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сказал в Славянске.

Волкер встретился с командующим украинской операции объединенных сил Сергеем Наевым. Он повторил, что США настаивают на размещении войск ООН на всей территории Донбасса, а позиция России неприемлема для США.

"Пока что мы будем и в дальнейшем вводить санкции, помогать Украине экономически, помогать ей в обороне", - сказал спецпредставитель Госдепа.

ДНР и ЛНР, считает Волкер, "там не место". Он заявил, что "среди украинцев конфликта нет", а происходящее в Донбассе назвал "российской интервенцией". Единственным способом урегулирования конфликта Волкер видит сдачу Донбассом своих позиций.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в марте Волкер заявил, что ДНР и ЛНР "должны исчезнуть".