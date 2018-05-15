Поклонская рассказала, что Крымский мост задумал еще Николай II

Депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала об истории появления Крымского моста, который начали строить в 2014 г.

По ее словам, это было запланировано ещё в начале XX века "нашим государем Николаем II, но в связи с началом Первой мировой войны, революционными процессами не успел государь реализовать этот свой план".

Как полагает Поклонская, Путин сделал то, что было запланировано ещё в начале 1900-х гг. Слова депутата приводит РИА "Новости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, сегодня, 15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Кстати, он тоже сказал, что люди мечтали построить этот мост "еще при царе-батюшке".