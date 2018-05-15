Глава СКР взял на контроль дело об издевательствах над 4-летним ребенком в Красноярске

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летней девушки, которая издевалась над 4-летним ребенком.

В феврале этого года 22-летняя мать мальчика уехала в другой город, оставив сына на попечении своей несовершеннолетней знакомой, проживающей в Советском районе Красноярска, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

7 мая девушка разозлилась на ребенка из-за плохого поведения, закрыла ему рот тканью, связала ноги веревкой и стала поливать его горячей водой из-под крана. Только на следующий день, увидев ожоги на теле мальчика, она вызвала "скорую".

В данный момент мальчик находится в больнице с термическими ожогами, у него также имеются ушибленные раны шеи, голени и бедер. После произошедшего мать ребенка вернулась в Красноярск.