Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, об этом сообщает сайт Кремля.

Как сообщало Накануне.RU, проект документа главе государства до этого передал Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что принципиальных изменений не предлагается.

РИА "Новости" сообщает об изменениях в структуре обновленного кабмина.

Минобрнауки РФ разделят на два отдельных министерства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Торгпредства передадут от Министерства экономического развития в министерство промышленности и торговли - это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей. Минкомсвязь преобразуют в министерство цифрового развития. Росмолодежь и Рособрнадзор перейдет от Минобрауки в прямое подчинение правительству. Появится должность первого вице-премьера - министра финансов.