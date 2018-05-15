Победительница "Евровидения-2018" отказалась приехать в Россию из-за гей-парада

Певица из Израиля Нетта Барзилай, которая стала победительницей вокального конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне, отказалась ехать в Россию из-за гей-парада, об этом пишет телеканал "360".

Нетту пригласил программный директор телеканала "Муз-ТВ" Андрей Разыграев для участия в премии "Трансформация", вот только в администрации Нетты сообщили, что в день премии у нее будут более важные дела - она будет принимать участие в израильском гей-параде.

Как ранее сообщало Накануне.RU, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что победа Нетты на "Евровидении" в Португалии - это подарок Иерусалиму