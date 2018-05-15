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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;
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Новости
15.05.2018 21:11 Мск (23:11 Екб)
общество | В России | За рубежом
Победительница "Евровидения-2018" отказалась приехать в Россию из-за гей-парада
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Нетта, Евровидение-2018, победитель, Израиль (2018) | Фото:roanoke.com

Певица из Израиля Нетта Барзилай, которая стала победительницей вокального конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне, отказалась ехать в Россию из-за гей-парада, об этом пишет телеканал "360".
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Нетту пригласил программный директор телеканала "Муз-ТВ" Андрей Разыграев для участия в премии "Трансформация", вот только в администрации Нетты сообщили, что в день премии у нее будут более важные дела - она будет принимать участие в израильском гей-параде.

Как ранее сообщало Накануне.RU, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что победа Нетты на "Евровидении" в Португалии - это подарок Иерусалиму

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15.05.2018 21:11 Мск | Михаил Белокрылов
23:11 Екб


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Победительница "Евровидения-2018" отказалась приехать в Россию из-за гей-парада
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