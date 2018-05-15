В Екатеринбурге горит хозяйственное здание на улице Бабушкина

В Екатеринбурге пожарные пытаются потушить возгорание в административно-хозяйственном здании на улице Бабушкина.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 20.42 15 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, пожар возник в помещениях второго этажа. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на кровлю здания.

"Сейчас принимаются все меры по защите соседнего здания от угрозы распространения огня. В тушении пожара задействованы около 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 человек личного состава. По предварительной информации на момент пожара людей в здании не было", - добавили в ведомстве.