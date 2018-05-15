Медведев передал Путину проект указа с предложениями по структуре нового кабмина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи 15 мая передал ему проект указа, который содержит предложения по структуре нового кабинета министров, пишет "Газета.RU".

По словам Медведева, действующая структура правительства доказала свою работоспособность.

"Каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается", - отметил Медведев.

По сообщению Telegram-канала "Life Shot", Медведев предложил разделить Минобрнауки на два отдельных ведомства - одно будет заниматься просвещением и делами средней школы, второе - высшим образованием и наукой. Также сообщается, что Министерство связи и массовых коммуникаций преобразуют в Министерство цифрового развития.