Оленеводы возмущены заявлением главного ветеринара Ямала, который сравнил падеж оленей с падежом свиней

Оленеводы Ямала возмутились заявлениями главного ветеринара ЯНАО Андрея Листишенко, который сравнил оленей со свиньями.

В комментарии Накануне.RU Листишенко, отвечая на вопрос о падеже животных, отметил, что весна - это тяжелый период для отрасли оленеводства.

"Есть аналогичные показатели, например, по свиньям. Зайдите на любой свинокомплекс, вам покажут большие цифры по падежу", - сказал глава службы ветеринарии Ямала.

Оленевод Алексей Вануйто в группе "Голос Тундры" в соцсети "Вконтакте" обратился к Листишенко.

"Пока выясним, пока получим информацию, пока приступим к действиям - снег к тому времени растает, падеж прекратится. Ну, а мы - молодцы, приступили к действиям и падёж прекратили! Так, по моему мнению, рассуждает Андрей Листишенко. Только одно не пойму - как он сравнил умирающих от гололеда оленей со свиньями, которые так восприимчивы ко всяким инфекциям?! Как?! Как ветеринар додумался до такого?" - написал Вануйто.

До этого также в соцсети оленевод Ейко Сэротэтто, который обратился к губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину с просьбой ввести режим ЧС из-за высокой смертности оленей, написал:

"Господин Листишенко Андрей Александрович, какая политика? И ещё раз вам напомню, не путайте пожалуйста Северного Оленя со свиньей, я чет не слышал чтоб у свиней был мор от гололеда и непогоды. ТАК ЧТО ЕЩЁ РАЗ ПРОШУ НЕ ПУТАЙТЕ И НЕ СРАВНИВАЙТЕ. И давайте вам объясню, сегодняшнее положение сравнимо для оленеводов, с наводнениями, землятрясениями на большой земле, где людям востанавливают разрушеные дома, востанавливают хозяйство за счет государства. По моим сведениям оленеводы Ямала тоже граждане РФ (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)".