В Минобрнауки Татарстана проходят обыски в связи с расследованием дела руководителя школы-интерната

В министерстве образования Республики Татарстан проводятся обыски в связи с расследованием дела в отношении главы Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, где было выявлено крупное мошенничество, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, 44-летняя Венера Давлиева подозревается в хищении денежных средств из школы-интерната. По версии следствия, в мае-июле 2017 года она предоставила РОО "Национальный Союз Карате" Татарстана помещения школы-интерната для организации детского летнего лагеря из расчета стоимости 7 тыс. 700 рублей с одного ребенка за смену. "В дальнейшем она получила от представителя организации не менее 1 млн 155 тыс. рублей, которые на счет школы-интерната не перевела. По данному факту возбуждено уголовное дело", - отметили в ведомстве.

Изначально Давлиевой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в дальнейшем была изменена на домашний арест. "Сегодня, в рамках нового уголовного дела Давлиева задержана. Причастность к совершению преступления она не признала… В настоящее время в Министерстве образования Республики Татарстан проводятся обыски. Изымается интересующая следствие документация", - говорится в сообщении.