ТПП РФ: "Норму инвестиций в промышленность можно повысить с 13% до 25%, наладив выпуск акций, облигаций и снизив ставку ЦБ"

В Торгово-промышленной палате РФ обсудили меры увеличения объема инвестиций в развитие промышленного сектора. На заседании с участием трех структур ТПП РФ указали на неэффективность и неустойчивость инвестиционного процесса в стране. Подробности - в материале Накануне.RU.

"Нас не устраивает состояние нашей экономики, в первую очередь, несырьевого сектора. Одна из причин, один из показателей такой неприглядной обстановки в экономике, - недостаток инвестиций в развитие промышленности", - отметил, открывая заседание глава Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики, известный промышленник Константин Бабкин.

Как он отметил, инвестиции в основной капитал по отношению к размеру ВВП в России составляют 13,1%. Этот показатель, по его словам, снижается в течение многих лет: в 2007 году было 15%, в 2012 - 14%. Для сравнения в Германии такие инвестиции составляют 19%, в США - 20%, в Китае - 42%, т.о. другие страны развиваются значительно быстрее, отметил Бабкин.

Как подчеркнул промышленник, отставание происходит в частности потому, что развитие промышленности не является приоритетом экономической политики в стране, а правительство преследует другие цели, в числе которых борьба с инфляцией. В этой связи, по его мнению, вкладываться в производство в России становится невыгодно.

Странно, по его словам, выглядят и источники привлечения инвестиций в промышленность. По данным, которые привел Бабкин, 89,1% инвестиций направляются на развитие реального сектора из собственных средств предприятий, и лишь 10% составляют кредиты банков.

Вместе с тем в развитых странах в основном предприятия развиваются за счет привлекаемых средств, выпуска облигаций, акций. "В России предприятия рискуют своими деньгами, и не происходит нормального функционирования финансового рынка", - сказал он.

Бабкин обратил внимание и на недоступность механизм кредитования банков. "Рентабельность работающих предприятий не позволяет делать инвестиции за счет банковских кредитов, потому что они дорогие. Кроме этого, ведется сознательная политика монополизации банковского сектора, что делает принятие решения об инвестициях со стороны банков сложно проходящими", - указал глава Совета ТПП РФ.

К слову, на заседании присутствовал советник Центрального Банка России Николай Силин, который заявил, что "Центробанк не имеет никакого отношения к промышленной политике". "Любые инвестиции ориентированы только на доходности и рисках. Естественно, они стремятся в ту область, где доходы максимальны, а риски минимальны. Инвестиции в промышленные предприятия не соответствуют этим критериям", - выразил мнение советник регулятора. Его заявления участники дискуссии подвергли резкой критике.

Внимание было обращено и на недостаточную эффективность механизма выпуска акций предприятий. Так, за прошлый год начальный выпуск акций состоялся лишь в четырех компаниях, отметил Бабкин. "Цифра ничтожная, этот механизм у нас не работает", - сказал он. "Это хороший инструмент, который является элементом доверия в обществе, инструментом инвестиций, частного капитала, привлечения денег в развитие компании", - добавил Бабкин.

Не работает в России и рынок корпоративных облигаций, подчеркнул глава Совета. Его объем в РФ составляет лишь 7% от ВВП, тогда как в Европе - 80%, а в США - 46%

"Решение проблем должно быть комплексное и завязано на всю экономическую политику в стране", - подчеркнул промышленник.

Председатель Совета по инвестиционной политике ТПП РФ Антон Данилов-Данильян в ходе заседания заявил, что инвестиционный процесс в России, в том числе в промышленности, неустойчив. Он раскритиковал тех, кто воспринял позитивные показатели роста инвестиций в стране, как сигнал об улучшении ситуации. "Рано расслабляться, это категорически неправильно, больше нынешняя ситуация похожа на продолжение стагнационных процессов", - считает эксперт.

Также он отметил, что госсектор, который занимает от 60 до 70% всей экономики страны, является основным потребителем, получателем инвестиций. "Если мы глядим на ситуацию непредвзято, то на самом деле мы не видим больших проблесков. Для массы частного бизнеса, который не завязан в своей работе на государственный сектор… для них инвестиционная проблема пока еще не решена", - констатировал Данилов-Данильян.

Глава профильного Совета ТПП также обозначил ряд барьеров для эффективного развития инвестиционного процесса.

Один из них - "неуверенность в завтрашнем дне". Здесь предпринимательское сообщество указывает, прежде всего, на санкции, которые прерывают поток инвестиций. "Все цепочки технологических связей вдруг стали токсичными", - подчеркнул эксперт. Второй фактор - подорожавшее оборудование и импортное сырье из-за девальвации рубля.

На этом фоне есть и внутренние неопределенности, продолжил Данилов-Данильян. В их числе усиление налогово-административного давления, демографическая яма, падение квалификации работников сектора, высокие процентные ставки по займам и кредитам, сопровождающиеся высокой ключевой ставкой. "Среди всех причин инфляции ЦБ практически никогда не называет истинную причину, а именно многолетнее снижение реальных располагаемых денежных доходов населения", - сказал эксперт.

Кроме того, мешает инвестициям и огосударствление банковской сферы, поскольку вследствие монополизации частный сектор потерял не один триллион рублей, указал он.

Как отметил Данилов-Данильян, изучив майский указ, послание президента РФ, аналитики не нашли четких ответов на эти вызовы. "Эти документы широкие, в них маловато конкретных решений, много поручений правительству, но как оно их выполнит, мы пока не знаем. Шесть лет назад мы тоже призывали к активизации инвестиционной политики… К большому сожалению, вследствие внешних обстоятельств и специфической политики, которую проводили правительство и Центральный банк, эти задачки не были выполнены", - прокомментировал глава Совета.

Чтобы обеспечить инвестиционный процесс на современном уровне России необходимы 30% инвестиций, заявил он. "Норму инвестирования можно повысить до 25%, по нашим расчетам, если обеспечить возможность выпуска облигаций такими организациями, как Фонд промышленности, и увеличение мощности и числа таких организаций. Это, пожалуй, вдохнет определенную надежду и оптимизм в душе частных инвесторов и получателей инвестиций и перезапустит инвестиционный процесс на ближайшие шесть лет", - резюмировал Данилов-Данильян.

В свою очередь руководитель Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Владимир Гамза сравнил источники привлечения инвестиций в реальный сектор в России. За рубежом эти источники распределяются так: 67% составляют инвестиции частного капитала, 23% - собственные средства предприятий и около 10% - государство. В России же крупнейшим источником инвестиций являются собственные средства предприятий - 62,9%. Частные инвестиции составляют 37,1%, госсредства - 16,5%, кредиты - 10,9%, из которых 5,4% приходится на иностранные банки.

Для качественного улучшения инвестиционного процесса, по его мнению, нужно мобилизовать свободные средства, сформировать развитые региональные финансовые системы, создать систему инвестиционных банков, довести долю банков в инвестициях до 30%, а также снизить ключевую ставку до уровня инфляции… "К 2024 году мы можем реализовать все эти позиции, если денежная масса будет 100%, а инвестиции не меньше 25%", - сказал он.

Своими данными об инвестпроцессе в стране поделился исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций ПАО Московская Биржа Геннадий Марголит. Как он сообщил, в 2017 году сделок IPO/SPO российских компаний было 18. "Это не так много для России, но это гораздо больше, чем было сделано за последние годы. Это все-таки лучик надежды. При этом большинство размещений происходили на Московской Бирже… То есть определенное оживление имеет место… В структуре инвесторов присутствуют и частные лица, которые двинулись в сторону фондового рынка. Это вызывает у Мосбиржи определенный оптимизм", - прокомментировал специалист.

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков раскритиковал "позитивный настрой" сотрудников Мосбиржи, указав, что "такие цифры оценивать как хороший, удовлетворяющий нас результат". "Это все равно, что полуторапроцентный экономический рост выдавать за экономический рост… Пока мы будем делать такие осторожные, комплиментарные оценки своим действиям, действиям правительства, всегда будет складываться ощущение, что нас все устраивает, направление движения правильное… ", - сказал он.

В своем выступлении Беляков рассказал о возможностях пенсионных фондов в качестве источника инвестиций. Во всем мире они являются стратегическими инвесторами, но финансовые власти в стране "не нуждаются" в частных инвестициях, которые аккумулируют пенсионные фонды, уверен он. Кроме того, на его взгляд, инструмент не задействован еще и потому, что доходы населения падают, и "драматично сокращается количество участников финансового рынка".

"Мы загубили частную инициативу и не занимаемся конкуренцией", - продолжил действительный государственный советник РФ 1-го класса Аркадий Самохвалов. "Мы почему-то от плановой системы ушли, а к рыночной эффективной так и не пришли… На фоне этого мы опять вернулись к видимой руке государства… Хотя всем известно, что государство способно настроить и улучшить рыночные механизмы, но никоим образом не может заменить их собой", - выразил мнение эксперт.

Больших ожиданий от нового состава "технического" правительства также, по его мнению, ожидать не стоит. "До тех пор, пока в этой обойме не появятся люди, которые понимают, что такое рынок, что такое бизнес, мы не будем иметь никакой перспективы на этот счет", - заключил он.

Все прозвучавшие на заседании предложения будут направлены руководству Торгово-промышленной палаты, а затем и финансовому блоку правительства РФ.