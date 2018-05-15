Киевский суд продлил арест Савченко еще на два месяца

Шевченковский районный суд Киева оставил депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей еще на два месяца - до 13 июля. Такое решение принял судья Павел Слободянюк после почти 4-часового пребывания в совещательной комнате.

"В удовлетворении ходатайства адвоката о применении в отношении подозреваемой Савченко личной поруки отказать", - говорится в определении суда.

Также судья сообщил, что оно может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Киева, несмотря на отказ в первой апелляции.

Кроме того, в определении указано, что отказ взять Савченко на поруки вызван тем, что "у суда есть основания полагать, что... Савченко может покинуть место своего постоянного проживания, покинуть территорию Украины, скрываться от органов досудебного расследования и незаконными средствами влиять на свидетелей".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Савченко задержали прямо в здании Рады, а на следующий день арестовали. Ее подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения.