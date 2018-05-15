Киевский суд продлил арест Савченко еще на два месяца

в этот день
15.05.18
19:02
В Екб.21:02
"Сбербанк" и "Аэрофлот" не накажут по новому закону о санкциях
В Перми автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Главное
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 644



Новости
15.05.2018 18:00 Мск (20:00 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Киевский суд продлил арест Савченко еще на два месяца
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Надежда Савченко, (2016) | Фото:

Шевченковский районный суд Киева оставил депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей еще на два месяца - до 13 июля. Такое решение принял судья Павел Слободянюк после почти 4-часового пребывания в совещательной комнате.
Читайте также:

"В удовлетворении ходатайства адвоката о применении в отношении подозреваемой Савченко личной поруки отказать", - говорится в определении суда.

Также судья сообщил, что оно может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Киева, несмотря на отказ в первой апелляции.

Кроме того, в определении указано, что отказ взять Савченко на поруки вызван тем, что "у суда есть основания полагать, что... Савченко может покинуть место своего постоянного проживания, покинуть территорию Украины, скрываться от органов досудебного расследования и незаконными средствами влиять на свидетелей".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Савченко задержали прямо в здании Рады, а на следующий день арестовали. Ее подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения.

Другие новости по темам: Украина, Надежда Савченко, арест
15.05.2018 18:00 Мск | Евгений Чернышёв
20:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 20:18 Мск
Адвокаты отказались защищать Савченко в суде

Ранее 17.04.2018 15:35 Мск
Киев планирует лишить Савченко звания Героя Украины

Ранее 13.04.2018 18:12 Мск
Савченко прервала голодовку, чтобы доказать на полиграфе свою невиновность

Ранее 04.04.2018 10:36 Мск
Савченко отказался защищать один из адвокатов

Ранее 02.04.2018 16:01 Мск
Сестра Савченко написала письмо Трампу с просьбой о помощи

Ранее 29.03.2018 19:40 Мск
Апелляционный суд Киева отказался отпустить Савченко

Ранее 26.03.2018 16:00 Мск
Защита Савченко обжаловала ее арест

Ранее 23.03.2018 20:02 Мск
Савченко арестована на два месяца

Ранее 23.03.2018 15:53 Мск
В "деле Савченко" украинская власть признала, что пошла на преступление

Ранее 23.03.2018 13:30 Мск
Савченко объявила на суде голодовку

Ранее 22.03.2018 19:44 Мск
Порошенко одобрил задержание Савченко

Ранее 22.03.2018 15:27 Мск
СБУ задержала Савченко прямо в здании Верховной рады








Добавить комментарий:

Киевский суд продлил арест Савченко еще на два месяца
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+