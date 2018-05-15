Бывший министр культуры Прикамья возглавила общественный совет при ведомстве

Бывший министр культуры Пермского края Галина Кокоулина возглавила общественный совет при министерстве, сообщает "Ъ".

Предыдущий председатель совета, директор "Театра-Театра" Анатолий Пичкалев взял самоотвод из-за высокой занятости по основному месту работы.

Он связал это решение с высокой занятостью по основному месту работы.

Как сообщало Накануне.RU, Галина Кокоулина, занимавшая этот пост до апреля 2018 года, возглавила министерство 24 января 2017 г. До этого культурой в Прикамье руководил Игорь Гладнев, с именем которого связан скандал с "Театром-Театром", когда сначала его худрук Борис Мильграм, а потом и сам министр потеряли свои должности. Восстановил статус-кво тогдашний губернатор Виктор Басаргин.