В этом году первые два дня работы выставки "Иннопром" станут платными

Началась регистрация участников и посетителей 9-й Международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет с 9 по 12 июля 2018 г. в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в оргкомитете выставки.

В этом году первые два дня работы, 9 и 10 июля, станут для посетителей платными. При этом бесплатно побывать на "Иннопром-2018" смогут все желающие 11 и 12 июля, предварительно зарегистрировавшись на сайте мероприятия.

По словам директора деловой программы "Иннопрома" Антона Атрашкина, выставка промышленная и коммерческая, поэтому профессиональный покупатель в приоритете.

"Чтобы снизить концентрацию праздных посетителей выставки, в первые два дня мы вводим плату 300 руб. и призываем загрузить свои данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации, - пояснил Атрашкин. - Зато в третий и четвертый день выставки вход бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что мы по-прежнему демократичны и в то же время пытаемся сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным".

Напомним, что тема "Иннопром-2018" – "Цифровое производство". Страной-партнером выставки выступает Южная Корея. Корейская экспозиция представит более чем 100 компаний и организаций. Планируется привезти для демонстрации передовое южнокорейское промышленное оборудование и технологические инновации.