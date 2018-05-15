ТРЦ "Рио" в Кургане продолжит работать - нарушения устранены

В Кургане не станут закрывать ТРЦ "Рио" - собственник устранил все выявленные прокуратурой города нарушения.

Исковое заявление с требованием закрыть торговый центр из-за нарушений противопожарной безопасности отозвано, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Была проведена дополнительная проверка помещений "Рио", согласно которой установлено, что все недостатки устранены.

Как ранее сообщало Накануне.RU, у ведомства были претензии к ТРЦ "Рио" о несоблюдении противопожарной безопасности, с 14 мая собственник другого курганского крупного ТЦ "ГиперСити" решил закрыть здание на реконструкцию, не дожидаясь начала судебных разбирательств.