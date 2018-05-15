Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отмечает день рождения

Губернатор Евгений Куйвашев 15 мая поздравил с днем рождения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Высоко ценю наше плодотворное взаимодействие, уверен в его дальнейшем расширении, реализации новых совместных проектов по укреплению духовности и нравственности общества", – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава региона отметил, что в преддверии грядущего визита патриарха Московского и всея Руси на Урал в связи с памятной датой – столетием со дня гибели отрекшегося от престола Николая II и его семьи – органы власти Свердловской области ведут особо тесное сотрудничество с Екатеринбургской митрополией.

Напомним, что сам губернатор на данный момент находится в отпуске.