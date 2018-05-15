Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста

Украинский президент Петр Порошенко пригрозил, что по Крымскому мосту россияне будут "срочно покидать" полуостров. Так в Facebook он прокомментировал открытие моста.

По его мнению, строительство Крымского моста является "очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля", а "особенно циничным" он считает то, что открытие моста "происходит накануне годовщины депортации крымско-татарского народа".

Он напомнил, что по его поручению было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины в связи с "противоправным возведением Керченского моста". Ему также обидно, что европейские компании участвовали в строительстве моста. Сам мост он назвал "инфраструктурной авантюрой".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной части Крымского моста. В феврале Киев подал иск в арбитражный суд против России из-за якобы допущенных "нарушений" Конвенции ООН по морскому праву.