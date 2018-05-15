В Уральском округе взлетели цены на бензин и дизельное топливо

В регионах Уральского федерального округа за прошлую неделю подорожало автомобильное топливо на заправках ВИНК. В среднем литр бензина увеличится в стоимости на 46 коп., но в отдельных субъектах ценники на АЗС прибавили больше 60 коп., передает корреспондент Накануне.RU.

Последние данные о ценах розничного рынка моторного топлива приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Средние цены на автобензин АИ-92 в УрФО повысились на 0,46 руб./литр до 38,89 руб./литр. Сразу на 52 коп. топливо подорожало в Челябинской (средняя цена 38,02 руб. за литр) и Свердловской (38,31 руб. за литр) областях. Самое дорогой бензин АИ-92 на Урале на 13 мая - в Ханты-Мансийском автономном округе, цена литра составляет 40,98 коп.

Стоимость бензина марта АИ-95 по УрФО в среднем составляет 41,54 руб./литр, она увеличилась на 0,46 руб./литр.Вновь отличились АЗС Свердловской области, за неделю цены там взлетели на 62 коп., минимальный рост - на 30 коп. - в Ямало-Ненецком автономном округе. Самый дорогой 95-й продают в Тюменской области и ХМАО - литр в среднем стоит 42,49 и 42,87 соответственно.

Летнее дизельное топливо в УрФО подорожало в четырех субъектах, в среднем литр прибавил 0,48 руб., цена составляет 42,38 руб. Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,39 руб./литр до 43,22 руб./литр.

По данным ЦДУ ТЭК в целом по России с 6 по 13 мая бензин АИ-92 подорожал на 1,07% (0,42 руб./литр) до 39,84 руб./литр, АИ-95 — на 0,95% (+0,40 руб./литр) до 42,5 руб./литр.