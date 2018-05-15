"Ишимская магазин-школа облпотребсоюза" оштрафована на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Очередное предприятие – "Ишимская магазин-школа облпотребсоюза" – оштрафовано за нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверка показала, что материалы для покрытия пола, отделка стен на путях эвакуации и в залах сделаны из горючих материалов, запасной эвакуационный выход в магазине ковров завален товаром, отсутствие звукового оповещения людей о пожаре на первом этаже. Также были обнаружены и другие нарушения.

В результате рассмотрения административного дела магазин-школа оштрафована на 150 тыс. руб. Устранение нарушений контролирует Ишимская межрайонная прокуратура.