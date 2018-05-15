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от издателя  |  комментариев: 15


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Новости
15.05.2018 16:19 Мск (18:19 Екб)
общество | Тюменская область
"Ишимская магазин-школа облпотребсоюза" оштрафована на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности
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суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

Очередное предприятие – "Ишимская магазин-школа облпотребсоюза" – оштрафовано за нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Проверка показала, что материалы для покрытия пола, отделка стен на путях эвакуации и в залах сделаны из горючих материалов, запасной эвакуационный выход в магазине ковров завален товаром, отсутствие звукового оповещения людей о пожаре на первом этаже. Также были обнаружены и другие нарушения.

В результате рассмотрения административного дела магазин-школа оштрафована на 150 тыс. руб. Устранение нарушений контролирует Ишимская межрайонная прокуратура.

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15.05.2018 16:19 Мск | Ишим | Михаил Лукашкин
18:19 Екб


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"Ишимская магазин-школа облпотребсоюза" оштрафована на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности
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