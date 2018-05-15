Авиадебошир с рейса "Екатеринбург – Анталья" получил штраф в 50 тысяч рублей

Авиадебошир рейса авиакомпании "Россия" по маршруту "Екатеринбург – Анталья" получил штраф. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного преследования и назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Принято решение о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа в размере 50 тыс.руб.

Напомним, 27 марта 2018 гю один из пассажиров авиарейса авиакомпании "Россия" по маршруту "Екатеринбург – Анталья", находясь в состоянии алкогольного опьянения, "демонстративно, беспричинно, игнорируя достоинство других людей, используя нецензурную брань, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, хватал бортпроводников за части тела, не реагируя на замечания членов экипажа и пассажиров воздушного судна".