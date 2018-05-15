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от издателя  |  комментариев: 15


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Новости
15.05.2018 16:12 Мск (18:12 Екб)
происшествия | В России
СК ждет Зеппельта в РФ, чтобы допросить по делу Родченкова
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следственный комитет (2010) | Фото:

Следственный комитет РФ вновь предпримет меры, чтобы допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта по делу в отношении Григория Родченкова, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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"В том случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, СКР вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов", - заявила она.

Петренко подчеркнула, что ранее в компетентные органы ряда стран были направлены запросы о правовой помощи для того, чтобы получить показания лиц, имеющие значение для расследования. "В числе таких лиц Григорий Родченков, Ричард Макларен, Хайо Зеппельт. При этом у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний", - сообщила представитель СКР.

Между тем, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в твиттер, что власти РФ дали разрешение журналисту немецкой телекомпании ARD Зеппельту приехать на чемпионат мира по футболу.

"Российская сторона только что довела до нашего сведения, что Хайо Зеппельт, по меньшей мере, сможет приехать на ЧМ. Мы продолжим настаивать на свободном освещении событий", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеппельт вел журналистские расследования на тему употребления спортсменами в России допинга. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщали, что власти РФ не дали разрешения Зеппельту приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

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15.05.2018 16:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 09:18 Мск
СКР о "деле Родченкова": Собраны доказательства, опровергающие его лживые показания

Ранее 17.01.2018 13:52 Мск
У СКР есть новые доказательства недостоверности показаний Родченкова о подменах проб на Олимпиаде-2014








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СК ждет Зеппельта в РФ, чтобы допросить по делу Родченкова
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